Соревнования по пейнтболу прошли в Южно-Сахалинске
Открытый чемпионат и кубок Сахалинской области по пейнтболу дивизиона Д3 прошли в Южно-Сахалинске.
Как сообщили в региональном Минспорта, в этом году из-за коронавируса количество участников ограничилось четырьмя командами из областного центра и Корсакова. Гости из Еврейской АО и Хабаровского края, а также традиционные участники из Холмска и северных районов острова приехать не смогли.
- Несмотря на это мы сейчас активно готовимся к Кубку России по пейнтболу, который пройдёт в Москве 1 ноября. А в следующем году, 31 августа Южно-Сахалинск примет финал кубка ДФО и соберёт сильнейших спортсменов со всего Дальнего востока, - поделился президент региональной федерации пейнтбола Александр Квон.
Областные соревнования прошли в формате X-ball Light - раунды длились по 8 минут, до четырёх побед. Команды состояли из пяти спортсменов. Сначала прошли отборочные поединки по круговой системе, после чего состоялись полуфинальные и финальные сражения.
По итогам соревнований, победу одержал "Легион". Второе место заняла команда "Invaders". А тройку лидеров замкнули "Oldskullz Desperados". Все три команды представляли Южно-Сахалинск.
Победители и призёры получили грамоты, медали и кубки соревнований.
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