Сахалин принял дальневосточные соревнования по чир спорту
Чемпионат, первенство и фестиваль по чир спорту провели в Южно-Сахалинске. Спортсмены из семи городов Дальнего Востока состязались на протяжении двух дней. Мероприятие прошло на базе УТЦ «Восток» и собрало порядка 400 человек.
Чемпионат и первенство ДФО проводят в Южно-Сахалинске ежегодно с 2013 года. В этот раз в состязаниях приняли участие команды из Амурска, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Невельска, Охи, Анивы и Корсакова.
Участников и гостей мероприятия поприветствовала директор департамента физической культуры и спорта областного минспорта Ирина Рябкина.
- Желаю всем отличного настроения, насладиться выступлениями наших спортсменов. А лучшим из лучших - достойных выступлений на Чемпионате и Первенстве России, - обратилась к участникам Ирина Евегеньевна.
Также спортсменов поприветствовали по видеосвязи глава министерства спорта Сахалинской области Сергей Буренков и министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
В первый день за медали боролись самые младшие и начинающие чир спортсмены в рамках фестиваля. На второй день в борьбу вступили более опытные участники. Ребята состязались в таких дисциплинах как чир-джаз, чир-фристайл, чир-хип-хоп в двойках и группах. Судейская бригада оценивала технику, синхронность, однородность, артистичность и другие критерии. Победителей определяли по максимальному количеству баллов.
- На данный момент численность занимающихся чир спортом в Сахалинской области составляет порядка 700 спортсменов. Толчком для развития стала отдаленность нашего региона. Мы всегда ищем возможность для обмена опытом и обучения. Если едем куда-то на соревнования, то не упускаем возможность принять участие в учебно-тренировочных сборах, - рассказала президент федерации черлидинга и чир спорта Сахалинской области Кристина Лях.
По итогам соревнований в дисциплине «чир - фристайл» лидерами среди детей стали воспитанницы школы «Грейс Топаз» Анастасия Баранова и Милена Зырянова из Корсакова. В командном соревновании победу одержали «Кристалл Грэйс», г. Южно-Сахалинск.
В дисциплине «чир-джаз» победителями в своих категориях стали представительницы островной столицы Маргарита Будылина и Милана Енина, юниорки Анна Волошинская и Руслана Замотаева, а также двухкратные чемпионки Европы Кристина Лапырёнок и Алеся Сабирова. В групповых соревнованиях среди мальчиков и девочек, а также юниоров лидерские позиции заняли команды «Кристалл Грэйс».
Выступление в дисциплине «чир-фристайл» принесло победу спортсменкам из Корсакова - юниоркам Виталине Пеньковой и Маргарите Шевцовой, а также выступившим в двойке Елене Ли и Яне Моляковой. Лучшими в групповых состязаниях стали представители команды «Кристалл Грэйс».
В номинации «чир-хип-хоп» среди мальчиков и девочек золото досталось Анастасии Барановой и Милене Зыряновой из Корсакова. Среди юниоров победу одержали спортсменки из Охи Виктория Боканёва и Олеся Маркова, а в командном соревновании стабильную лидерскую позицию удерживают южносахалинцы из «Кристалл Грэйс».
- Я выступила в двойке с Елизаветой Сазоновой. Мы довольны своим результатом, но всегда есть куда стремиться. Раньше я занималась бальными танцами и балетом, но потом ушла в чир спорт и тренируюсь уже около года. Мне очень понравилось в Южно-Сахалинске, и я с удовольствием приехала бы еще, - рассказала спортсменка Полина Марченкова из Охи.
Понравилось в островной столице не только маленькой охинке, но и гостям из Амурска. Делегация из этого города приезжает на остров уже во второй раз и отмечает высокий уровень организации мероприятия.
- В Амурске чир спорт развит не так как на Сахалине, но для нашего маленького города численность команды более 120 человек – это неплохой результат. В этот раз в нашей команде 14 человек, среди которых двойки по фристайлу, хип-хопу и джазу. В нашей копилке уже есть успешное выступление на фестивале и ждем очереди выступить в заявленных дисциплинах первенства и чемпионата, - поделилась впечатлениями тренер команды «Драйв» г. Амурска Мария Север.
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