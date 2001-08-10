Охинка выиграла областной чемпионат по шахматам

Женский чемпионат Сахалинской области по шахматам завершился в областном центре. Его участницами стали семь спортсменок.

Как рассказали в региональном министерстве спорта, без поражений прошла дистанцию Марина Шелехова из Охи. Она выиграла три партии, столько же раз сыграла вничью. Набрав 4,5 очка, охинская шахматистка впервые в своей спортивной карьере завоевала золотую медаль чемпионата области.

На пол-очка от лидера отстала Таисия Дворцова (3 победы, 2 ничьи, 1 поражение). Она заняла второе место.

По 3,5 очка набрали Алина Гон и София Санжиева. Дополнительные коэффициенты оказались в пользу Алины, которая стала бронзовым призером.