Тихоокеанское
информационное агентство
21 Октября 2020
Сегодня 22:06
77,78|91,56|42,59
Около 60 сахалинцев подхватили кишечную инфекцию за последнюю неделю
11:32, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Охинка выиграла областной чемпионат по шахматам

Охинка выиграла областной чемпионат по шахматам

Женский чемпионат Сахалинской области по шахматам завершился в областном центре. Его участницами стали семь спортсменок.

Как рассказали в региональном министерстве спорта, без поражений прошла дистанцию Марина Шелехова из Охи. Она выиграла три партии, столько же раз сыграла вничью. Набрав 4,5 очка, охинская шахматистка впервые в своей спортивной карьере завоевала золотую медаль чемпионата области.

На пол-очка от лидера отстала Таисия Дворцова (3 победы, 2 ничьи, 1 поражение). Она заняла второе место.

По 3,5 очка набрали Алина Гон и София Санжиева. Дополнительные коэффициенты оказались в пользу Алины, которая стала бронзовым призером.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?