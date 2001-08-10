Сахалинские дзюдоисты завоевали три золотые медали чемпионата ДФО

Итоги чемпионата ДФО по дзюдо подвели в Хабаровске. Он собрал около 100 участников. Борьба проходила в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Островные дзюдоисты на этих состязаниях завоевали десять медалей (три золотые, четыре серебряные и три бронзовые). В общекомандном зачете сахалинцы заняли третье место, а среди мужских сборных показали лучший результат.

В женском чемпионате сахалинские спортсменки стали обладательницами трех наград. Асел Бекбосун стала лучшей в своей весовой категории, Софья Мирошниченко поднялась на вторую ступень пьедестала почета, Ирина Сержантова заняла третье место.

Чемпионами ДФО также стали Эльдар Хабиев и Зиёратшо Боротов. Руслан Ким, Жалавди Султаев, и Мурад Буклов завоевали серебряные медали. С бронзовыми наградами вернулись на Сахалин Эмир Айсин и Азамат Алхаматов.

Как отметили в областной федерации дзюдо и самбо, спортсмены, занявшие первые и вторые места, остались в Хабаровске для подготовки к чемпионату России. Он пройдет здесь же с 7 по 10 ноября. В число участников первенства страны могут попасть и бронзовые медалисты. Их судьбу решит тренерской совет сборной команды ДФО.