В Южно-Сахалинске стартует дальневосточное первенство по хоккею

Сильнейшие хоккейные команды из городов Дальнего Востока, состоящие из игроков в возрасте 13-14 лет, соберутся в Южно-Сахалинске, чтобы побороться за лидерство в крупных соревнованиях сезона.

Начиная с 25 октября на льду спортивной школы «Кристалл» будут проходить игры в рамках первенства Дальневосточного федерального округа.

За победу на первенстве ДФО среди юношей до 15 лет будут бороться семь команд из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Сахалинский регион будут представлять игроки команд «Кристалл-2007» и «Кристалл-2006» под руководством тренеров Константина Пятакова и Александра Скворцова.

– Из многочисленных достижений наших хоккеистов можно выделить победу команды «Кристалл-2007» на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» в прошлом сезоне. Игроки команды «Кристалл-2006» являются серебряными призерами «Золотой шайбы», а также двукратными победителями первенства ДФО в своей возрастной группе, – говорят в спортшколе.

Согласно регламенту турнира, команды по итогам сезона 2019/2020 разделены на две группы «А» и «Б». Соревнования проводятся в три этапа без разъездов в формате туров в один круг. Победители соревнований отправятся на Всероссийские соревнования по хоккею «Первенство клубных команд среди юношей до 15 лет».

Организаторы приглашают любителей хоккея поддержать молодых сахалинских хоккеистов в предстоящих матчах. Вход для зрителей свободный, но организаторы просят учесть, что соревнования пройдут в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции. Вход посетителей в здание спортивной школы «Кристалл» осуществляется только в медицинских масках.