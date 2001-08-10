На Сахалине начался сбор материалов для будущего музея спорта

Министерство спорта Сахалинской области в партнерстве с региональным министерством культуры и архивного дела приступило к реализации проекта по созданию музея, посвященному истории спорта на островах.

В связи с этим ведомства просят жителей Сахалина и Курильских островов оказать содействие в создании экспозиции, а именно предоставить имеющиеся коллекции (документы, предметы, фотографии и другое) в фонд будущего музея.

Коллекции сначала будут приниматься на временное хранение Литературно-художественным музеем книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 104. Затем материалы будут использованы в оформлении экспозиций. Та часть предметов и документов, которые не войдут в экспозиционное пространство будет передана на постоянное хранение в основной фонд или возвращена владельцу (по его желанию).

Справки по телефону 89242805744.