Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2020
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17:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Своя школа баскетбольных тренеров появилась на Сахалине

Своя школа баскетбольных тренеров появилась на Сахалине

В Сахалинской области появилась своя школа баскетбольных тренеров. Занятия для будущих наставников проводит тренерский состав БК "Восток 65". Участниками тренингов уже стали 30 человек.

- В "Школе тренеров" мы расскажем о навыках, которые пригодятся слушателям в работе. Наставники поделятся своим опытом и теоретической базой. Тренеры, пройдя этот курс занятий, смогут сформировать свою философию и собственный подход к занятиям спортсменов, - прокомментировал основные цели программы старший тренер Глеб Плотников.

Слушатели смогут сформировать собственные курсы - "упаковать" свой практический опыт и знания в авторский тренинг, чтобы иметь возможность работать со спортсменами.

Как отметили в областном минспорта, обучение продлится до мая следующего года в смешанном формате: очно и дистанционно.

В числе преподавателей - главный тренер БК "Восток 65" Эдуард Рауд, старшие тренеры Глеб Плотников и Евгений Калинин.

Выпускники "Школы баскетбольных тренеров" получат удостоверения о повышении квалификации Российской Федерации баскетбола.

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