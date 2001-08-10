Сахалинские спортсмены выявили сильнейших в киокусинкай

Чемпионат и первенство Сахалинской области по киокусинкай прошли в Холмске. Участниками соревнований стали порядка 70 спортсменов, представляющих Корсаков, Холмск и Южно-Сахалинск. Бойцы выступали в 22 возрастных, весовых и ката-категориях.

По итогам состязаний список победителей в возрасте 10-11 лет выглядит следующим образом: Ибрагим Матьякубов (до 30 кг, Южно-Сахалинск), Кирилл Понкратенко (до 35 кг, Холмск), Полина Кожевникова (до 35 кг, Холмск), Ричард Василишин (до 40 кг, Холмск), Андрей Яхменев (до 45 кг, Южно-Сахалинск), Регина Банникова (до 45 кг, Южно-Сахалинск), Юлия Сторожкова (до 50 кг, Южно-Сахалинск).

В категории 12-13 лет победу одержали Никита Ю (до 40 кг, Холмск), Кирилл Жмакин (до 45 кг, Холмск), Денис Стукало (до 55 кг, Холмск), Кирилл Джуган (свыше 55 кг, Южно-Сахалинск), Полина Башинская (свыше 55 кг, Южно-Сахалинск).

Глеб Андреев (до 60 кг, Холмск), Аброр Гаппаров (до 65 кг, Южно-Сахалинск) и Денислам Куница (свыше 70 кг, Холмск) стали сильнейшими в возрастной категории 14-15 лет.

Среди мужчин победу одержали Сергей Черепанов (до 70 кг, Корсаков), Ричард Балабин (до 80 кг, Холмск) и Александр Фесь (свыше 90 кг, Южно-Сахалинск.

В категории ката лучшими стали Николай Федоренко (10-11 лет, Холмск), Дмитрий Бубнов (12-13 лет, Холмск), Глеб Андреев (14-15, 16-17 лет, Холмск) и Саша О (мужчины/женщины, Южно-Сахалинск).