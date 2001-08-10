"Сахалинские Акулы" уступили мытищинскиму "Атланту" со счетом 2:5
"Сахалинские Акулы" продолжают выездное турне. Накануне, 5 ноября островитяне встретились с очередным соперником – мытищинским "Атлантом". Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2.
Как рассказала пресс-атташе сахалинской команды, наши начали матч довольно хорошо. Первые 5 минут гости держали игровую инициативу в своих руках, не давая "Атланту" выйти из своей зоны. Все изменилось после удаления Егора Карева. Этот эпизод заставил обороняться уже самих "Акул". А позже, в равных составах, хозяева льда открыли счёт. Сахалинцы упустили шанс отыграться в меньшинстве, но заставили понервничать мытищинского голкипера в последнюю минуту периода. Однако счёт "Акулам" размочить так и не удалось.
Во второй двадцатиминутке игра в равных составах гостям не удалась. В начале с небольшой разницей во времени Майко пропустил 2 гола, после чего его место в воротах занял Кирилл Кузьменко. Достаточно долго удавалось держать оборону двадцатому номеру, который блестяще сыграл в форматах "5 на 3" и "5 на 4". А вот при обоюдном удалении, оставшись 4 против 4 "Атланты" вновь забросили шайбу "Акулам". Под занавес периода гостям всё же удалось размочить счёт. С передач Павла Пчалина и Георгия Ситникова Ярослав Ткачёв оформил гол в раздевалку за 25 секунд до перерыва. Причём сделали это островные хоккеисты, будучи в меньшинстве.
Минуты не прошло со старта заключительного игрового отрезка, как "Акулы" вновь завладели численным преимуществом, да ещё и в формате "пятеро наших против их троих". И, к слову, успешно разыграли лишнего. Автором заброшенной шайбы стал Филипп Кнауб. Помогли Булат Миннеханов и, оформивший ассистентский дубль, Павел Пчалин. Позже втроём остались и сами "Акулы", однако не дали сопернику ничего придумать. А уже следующее "стандартное" большинство хозяев привело завершающему голу матча в ворота гостей.
Повторная игра сегодня ночью – 03:00 по сахалинскому времени. Следить за ходом матча можно на YouTube-канале МХЛ.
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