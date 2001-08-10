Сахалинские каратисты разыграют путевки на чемпионат и первенство Дальнего Востока по каратэ-2021

Чемпионат и первенство Сахалинской области, а также региональные соревнования по каратэ WKF, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Южно-Сахалинске.

Турнир состоится 7 и 8 ноября на базе СШОР восточных видов единоборств.

На соревнования съедутся 400 спортсменов из Невельска, Поронайска, Холмска, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска. Победители и призеры попадут в список кандидатов сборной команды Сахалинской области по каратэ на 2021 год.

Кроме этого, спортсмены разыграют путёвки на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа России по каратэ 2021 года.