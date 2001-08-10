«Элвари-Сахалин» нанес поражение «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска в матче чемпионата России по волейболу

Два матча второго тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "Б" сыграны в Южно-Сахалинске 5 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе министерства спорта островного региона.

Первыми на площадку вышли волейболисты "Волжанина" из Костромы и "Тюмени-ТюмГУ". "Волжанин", который в прошлом чемпионате занял второе место, обыграл дебютанта турнира - 3:0 (25:12, 25:14, 25:22)

Затем "Элвари-Сахалин" играл против "ИжГТУ-Динамо" из Ижевска. На подаче Артема Бутько хозяева площадки набрали восемь очков подряд. У волейболистов из Ижевска ничего не получалось ни на приеме, ни в атаке. Постепенно они все же сумели собраться, но уменьшить отставание им не удалось. Первая партия завершилась со счетом 25:16 в пользу "Элвари-Сахалин".

Как заметил после игры наставник островитян Игорь Гайдабура, это расхолодило его подопечных, и во втором игровом отрезке они сразу же попали в положение отстающих. Разница в счете быстро достигла пяти очков (10:5 в пользу "ИжГТУ-Динамо"). Островитяне догнали соперника после удара капитана команды Романа Видченко, но выйти вперед у них никак не получалось. В итоге гости довели партию до победы – 25:23.

"Третья партия прошла под знаком превосходства "Элвари-Сахалин". Три эйса подряд удались Андрею Мельникову. Несколько эффектных комбинаций завершил Никита Горюшев. Стабильно набирал очки Олег Величко. Юрий Зотов уверенно действовал на блоке, а либеро Алексей Кузьмин был непробиваем. Как итог – 25:17. Получив такой эмоциональный заряд, «Элвари», по идее, должен был нестись на всех парах к победе. Однако не прошло и десяти минут четвертой партии, как впереди были гости – 14:10 в их пользу", - рассказывают в министерстве спорта Сахалинской области.

Андрей Мельников завершил комбинацию из второй зоны (11:14), но буквально тут же последовала ошибка на приеме. Олег Величко обманул блок соперника, а Юрий Зотов не дал волейболистам «ИжГТУ-Динамо» завершить свою атаку. Отставание сократилось до минимума (14:15), но – ненадолго.

После эйса играющего тренера гостей Андрея Красноперова они вышли вперед – 21:17. Никита Горюшев и Андрей Мельников были эффективны в завершающей стадии атак (19:21), однако после серии ошибок отставание стало уже критичным – 22:24. Хорошо, что гости совершили две ошибки подряд и счет сравнялся (24:24).

Правда, Андрей Красноперов опять приблизил гостей к тай-брейку (24:25). Тут же Олег Величко сравнял цифры на табло, а блок сахалинцев вывел их вперед – 26:25. В самый ответственный момент команда из Ижевска ошиблась в атаке, и игроки «Элвари-Сахалин» мгновенно вскинули руки, празднуя трудную победу – 3:1 (25:16. 23:25, 25:17, 27:25).

- Есть такая поговорка: "Слишком рано повели". Легко выиграли первую партию. А потом, наверное, посчитали, что соперник не будет сопротивляться. У нас пока нет стабильности. Через раз можем сыграть хорошо, а потом два раза ошибиться. Почти восемь месяцев не играли. Это сказывается. Руки есть, но есть, а соединить их пока не получается. Все дело в психологии. Не хватает уверенности в том, что мы можем постоянно играть на таком уровне, как в первой партии, - проанализировал игру свою подопечных главный тренер "Элвари-Сахалин" Игорь Гайдабура.

- Сказался перелет. Мы банально не успели переаклиматизироваться. Организм не понимает, чего от него хотят. После первой партии провели разбор, и можно сказать, что проснулись. Со следующей партии уже начали играть. В четвертой партии у нас был сетбол, но не хватило концентрации из-за физического состояния, - добавил либеро "ИжГТУ-Динамо" Егор Башкуртов.

Сегодня в спортивном комплексе "СШ по волейболу" (ул. Горького, 7/3) запланированы два матча турнира:

15:00. "Волжанин" (Кострома) – "ИжГТУ-Динамо" (Ижевск).

17:30. "Элвари-Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Тюмень-ТюмГУ" (Тюмень).

Второй этаж спортшколы по волейболу (ул. Горького, 7/3), где находится спортивный зал, объявлен "чистой зоной". Наблюдать за играми можно только с балкона на третьем этаже.

Вход и пребывание в помещении – только в масках и перчатках. На входе проверяют наличие масок и перчаток, измеряют температуру. Посетители с температурой 37°С и выше на территорию спортивного комплекса допущены не будут.