Тихоокеанское
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16:42, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортшкола "Кристалл" предлагает юным сахалинцам записаться на секции

Спортшкола

Набор детей на спортивные отделения объявляет сахалинская спортшкола "Кристалл". Занятия будут проводить бесплатно по следующим дисциплинам:

  • чир спорт (с 7 лет);
  • бокс (с 10 до 15 лет);
  • спортивная гимнастика (с 7 лет);
  • фигурное катание (с 6 лет);
  • хоккей с шайбой (2016 г.р.);
  • кикбоксинг (с 10 до 15 лет);
  • тяжёлая атлетика (с 9 лет).

Запись проходит в режиме онлайн до 30 ноября. Как отметили в спортивной школе, для зачисления юным островитянам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке. Индивидуальный отбор детей пройдет с 1 по 7 декабря в соответствии с графиком.

Подробную информацию можно узнать на сайте "Кристалла" и по телефону 8 (4242) 240-166.

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