Набор детей на спортивные отделения объявляет сахалинская спортшкола "Кристалл". Занятия будут проводить бесплатно по следующим дисциплинам:

чир спорт (с 7 лет);

бокс (с 10 до 15 лет);

спортивная гимнастика (с 7 лет);

фигурное катание (с 6 лет);

хоккей с шайбой (2016 г.р.);

кикбоксинг (с 10 до 15 лет);

тяжёлая атлетика (с 9 лет).

Запись проходит в режиме онлайн до 30 ноября. Как отметили в спортивной школе, для зачисления юным островитянам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке. Индивидуальный отбор детей пройдет с 1 по 7 декабря в соответствии с графиком.

Подробную информацию можно узнать на сайте "Кристалла" и по телефону 8 (4242) 240-166.