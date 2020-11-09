«Элвари-Сахалин» завершил второй тур победой
8 ноября в Южно-Сахалинске завершился второй тур чемпионата страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б».
В заключительном матче соперником «Элвари-Сахалин» была «Тюмень-ТюмГУ». С момента начала турнира соперники уже вписали в турнирную таблицу по две победы. Причем, гости занимали место выше, чем хозяева площадки. Но было понятно, что это не более чем стечение обстоятельств, и вскоре команды поменяются местами.
В первой партии на подаче Сергея Савранчука «Элвари-Сахалин» повел 8:0. Эйсы связующего чередовались с эффектными комбинациями, а соперник в стартовом отрезке ошибался и на приеме, и в атаке. Правда, постепенно гости сумели немного сократить отставание благодаря мощным ударам Егора Марьинских (10:4 в пользу «Элвари-Сахалин»). Однако «вернуться в игру» они уже не смогли. В концовке партии Андрей Мельников перевисел в воздухе блок соперника и зафиксировал счет – 25:17.
Второй игровой отрезок гости провели более уверенно и не давали островитянам уйти в большой отрыв. У «Элвари-Сахалин» исправно набирали очки Андрей Мельников, Павел Михеев, но и ошибок избежать не удалось. И все же особых проблем гости создать не смогли. Счет партии – 25:21.
В третьей партии после эйса Дмитрия Гулака «Тюмень-ТюмГУ» вышла вперед (11:9). Однако после хитрой скидки Сергея Савранчука отставание уменьшилось до минимального, а после нескольких разящих атак впереди был уже «Элвари-Сахалин».
Счет быстро вырос до 24:19, и казалось, что до завершения игры остались считанные мгновения. Но гости так просто сдаваться не собирались, и на подаче Дмитрия Гулака сумели практически догнать хозяев площадки.
Однако в самый ответственный момент Гулак на подаче попал в сетку, зафиксировав поражение своей команды: 25:23 и 3:0 по партиям в пользу сахалинцев.
По итогам тура «Элвари-Сахалин» одержал три победы. Следующие он попытается добыть в Ростове-на-Дону, где 19 ноября начнется третий тур. Соперниками нашей команды будут местный «Ростов-Волей» и «Кристалл-Черкизово» из Воронежа.
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