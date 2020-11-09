Сильнейших боксёров Дальнего Востока выявили на Сахалине

XI Межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» «Юность Сахалина» среди старших юношей 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения прошли в областном центре.

Как сообщают в региональном министерстве спорта, на протяжении трёх дней на ринге отделения бокса спортивной школы "Кристалл" за звание сильнейших сражались более 80 спортсменов, представляющих Приморский край, Магаданскую и Сахалинскую области.

- Этот турнир имеет очень важное значение как для островных спортсменов, так и для приезжих – по результатам победы в этих соревнованиях, в случае проведения в весовой категории трёх и более поединков, присваивается звание кандидатов в мастера спорта, - поделился подробностями главный судья, председатель федерации бокса Николай Слищук. – Также по итогам состязаний мы формируем сборную команду Сахалинской области, которая будет представлять наш регион на дальневосточных и всероссийских соревнованиях.

По итогам турнира победителями в возрастной категории 2005-2006 годов рождения стали Мурат Мамедов (46 кг, Макаров), Алексей Сер (48 кг, Поронайск), Самвел Саакян (50 кг, Корсаков), Никита Лагута (52 кг, Приморский край), Асланбек Калькин (57 кг, Южно-Курильск), Тохир Турсунов (60 кг, Южно-Сахалинск), Константин Булгаков (63 кг, Корсаков), Павел Петров (66 кг, Оха) и Адам Аюбов (80 кг, Макаров).

Среди спортсменов 2003-2004 годов рождения сильнейшими стали Халид Матиев (49 кг, Магаданская область), Дмитрий Сарана (56 кг, Дмитрий Сарана), Александр Березовский (60 кг, Долинск), Джонас Чидози (64 кг, Приморский край), Эрик Коваленко (69 кг, Макаров) и Артём Максименко (75 кг, Долинск).