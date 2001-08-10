Соревнования по каратэ прошли на Сахалине

Чемпионат и первенство Сахалинской области, а также региональные соревнования по каратэ, посвященные Дню воинской славы и приуроченные к 75-летию Победы прошли в островной столице.

Состязания собрали 450 спортсменов из Холмского, Невельского, Анивского, Южно-Курильского районов и Южно-Сахалинска. На протяжении двух дней они показывали своё мастерство в программах "ката" и "кумитэ".

Как рассказали в областном Минспорта, по итогам соревнований победителями стали Анна Цветушкина, Даниил Никишин, Дарья Афонина, Ли Ен Бок и Семён Губайдулин.

Золотые награды первенства заработали Анастасия Кожухова, Анастасия Рязанова, Анастасия Цвик, Анжелика Сатинова, Анна Миранкова, Анна Цветушкина, Артём Воротынов, Артем Шумилов, Валерия Дьякова, Валико Рзаев, Вероника Дмитриева, Виктор Медведев, Георгий Пак, Даниил Никишин, Даниил Петраков, Дмитрий Галкин, Ева Гончарова, Евгений Кузьмин, Жанна Костюшкина, Иван Новиков, Иван Фурман, Ирина Таджибаева, Кирилл Сек, Ли Ен Бок, Максим Пе, Наталья Рязанова, Никита Ким, Никита Троц, Роман Сова, Степан Семыкин и Эллина Мороз.

В общекомандном зачёте на первом месте расположился Южно-Сахалинск с результатом в 37 золотых, 44 серебряных и 57 бронзовых медалей. На втором месте - Холмск. В копилке команды 14 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Третье место у спортсменов из Южно-Курильска - 7 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых.

Победители и призёры соревнований смогут попасть в островную сборную и представить регион на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Состязания пройдут в феврале 2021 года в Южно-Сахалинске.