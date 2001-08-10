Соревнования по каратэ прошли на Сахалине
Чемпионат и первенство Сахалинской области, а также региональные соревнования по каратэ, посвященные Дню воинской славы и приуроченные к 75-летию Победы прошли в островной столице.
Состязания собрали 450 спортсменов из Холмского, Невельского, Анивского, Южно-Курильского районов и Южно-Сахалинска. На протяжении двух дней они показывали своё мастерство в программах "ката" и "кумитэ".
Как рассказали в областном Минспорта, по итогам соревнований победителями стали Анна Цветушкина, Даниил Никишин, Дарья Афонина, Ли Ен Бок и Семён Губайдулин.
Золотые награды первенства заработали Анастасия Кожухова, Анастасия Рязанова, Анастасия Цвик, Анжелика Сатинова, Анна Миранкова, Анна Цветушкина, Артём Воротынов, Артем Шумилов, Валерия Дьякова, Валико Рзаев, Вероника Дмитриева, Виктор Медведев, Георгий Пак, Даниил Никишин, Даниил Петраков, Дмитрий Галкин, Ева Гончарова, Евгений Кузьмин, Жанна Костюшкина, Иван Новиков, Иван Фурман, Ирина Таджибаева, Кирилл Сек, Ли Ен Бок, Максим Пе, Наталья Рязанова, Никита Ким, Никита Троц, Роман Сова, Степан Семыкин и Эллина Мороз.
В общекомандном зачёте на первом месте расположился Южно-Сахалинск с результатом в 37 золотых, 44 серебряных и 57 бронзовых медалей. На втором месте - Холмск. В копилке команды 14 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Третье место у спортсменов из Южно-Курильска - 7 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых.
Победители и призёры соревнований смогут попасть в островную сборную и представить регион на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Состязания пройдут в феврале 2021 года в Южно-Сахалинске.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:04 5 Ноября Коронавирус унёс жизнь врача Охинской ЦРБ
- 16:42 5 Ноября За пропаганду наркотиков онлайн хотят штрафовать сильнее
14:32 6 Ноября Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта
17:12 6 Ноября Теплее станет на Сахалине к концу следующей недели
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?