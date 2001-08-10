"Сахалинские Акулы" одержали победу над "Академией Михайлова"

"Сахалинские Акулы" впервые сыграли в рамках регулярного Париматч чемпионата МХЛ против тульской команды "Академия Михайлова". Накануне игроки островной молодёжки со счётом 3:4 одержали долгожданную победу в овертайме.

- С самого начала стало понятно, что игра будет непредсказуемой, но интересной. На старте первой двадцатиминутки "Акулы" остались в большинстве. Но шанс разыграть лишнего они упустили. А вот бригада меньшинства "Академии Михайлова" сработала на отлично, сумев открыть счёт встречи. Однако на гостей это подействовало отрезвляюще, и уже спустя 3 минуты Павел Самсыкин с передачи Ярослава Ткачёва вернул в игру свою команду, реализовав численное преимущество своей команды. В целом, период прошёл на равных. Игроки обеих команд до перерыва заработали по одному удалению, обменялись несколькими острыми атаками, но счёт матча оставался неизменным.

Чаша весов не склонилась ни в чью сторону и во втором игровом отрезке. Никто из команд уступать явно не хотел, но "Акулы" выглядели слегка убедительнее. Всеми силами островные хоккеисты пытались забивать, используя даже не самые выгодные позиции для броска. "Михайловцы" в стремлении к победе не уступали и несколько раз заставили понервничать голкипера Кирилла Кузьменко. На последней минуте новобранец "Акул" Александр Морозов отправился в штраф-бокс за игру высоко поднятой клюшкой. А спустя 5 секунд к нему присоединился и Александр Баранов. Второй период доигрывали гости в формате 5 на 3. В таком же составе начали и третью двадцатиминутку с единственной поправкой: на скамейку штрафников присел ещё и Ярослав Ткачёв

Этот игровой отрезок выдался жарким и щедрым на голы. Хозяева в большинстве разыграли лишнего, но "Акулы" вернулись в игру моментально. Алексей Долишня замкнул передачу Данила Лотина с фланга и сравнял счёт. А уже через минуты сахалинцы и вовсе выбились в лидеры. Артур Гималетдинов схлопотал удаление, чем и воспользовались гости. С передач Михаила Ереметько и Дениса Пяткина Александр Морозов поразил ворота хозяев льда. Достаточно долго удавалось «Акулам» сохранять преимущество в счёте, но за 8 минут до сирены "михайловцам" удалось сравнять шансы на победу. В основное время командам не удалось разобраться. Исход матча разрешился в овертайме.

На второй с небольшим минуте дополнительного времени "Акулы" вырвали у соперника такие важные для них 2 очка. Автором победной шайбы стал Ярослав Ткачёв, поразивший пустой угол ворот тульского кипера не без помощи Павла Самсыкина, - рассказала пресс-атташе островной команды.

Повторный матч между "Сахалинскими Акулами" и "Академией Михайлова" состоится сегодня, 10 ноября. Начало в 3:00 по местному времени.