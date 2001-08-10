Сильнейших волейболистов соберёт мужской чемпионат в Поронайске

Мужской чемпионат Сахалинской области по волейболу пройдет в Поронайске с 13 по 15 ноября. Участие в нём подтвердили десять команд из Анивы, Корсакова, Поронайска, Тымовска и несколько из островной столицы.

Как рассказали в региональном Минспорта, игры можно будет увидеть в спортивном зале ФОК "Поронайск-Арена" (ул. Гагарина, 38а, к. 1). В пятницу в 13:00 состоится судейская коллегия, а в 15:00 начнутся первые матчи.

На предварительном этапе их разделят на две подгруппы. По итогам круговых турниров определятся четыре сильнейших коллектива, которые продолжат борьбу за награды.

Напомним, что в прошлом году победителями стали спортсмены из СахГУ, на втором месте был "Авангард" из Поронайска, на третьем – Анива.