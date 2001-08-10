Юные хоккеисты выявили сильнейших на Сахалине

Первый этап Первенства России Дальневосточного федерального округа по хоккею среди команд 2008 года рождения провели в островной столице. Соревнования проходили в усеченном формате в связи с эпидемиологической обстановкой.

Вместо семи заявленных команд лёд учебно-тренировочного центра «Восток» принял лишь три. Так, хоккеисты из Южно-Сахалинска, Хабаровска и Магадана сыграли четыре матча по круговой системе.

- Мы были уверены в своих силах и рассчитывали на победу над магаданцами. Хотелось от ребят красивых комбинаций и голов, частично это получилось, - отметил главный тренер команды «Амур» Юрий Качалов.

Воспитанники «Сахалина», под руководством Матея Дубецки одержали победу во всех трёх играх. Две встречи против магаданского «Кристалла» сахалинские спортсмены завершили с разгромными счетами в свою пользу: 25:0 и 1:17. С хабаровским «Амуром» «Сахалин» сыграл не менее успешно, матч завершился со счетом 3:9 в пользу островитян.

По итогам первого этапа Первенства лидерскую позицию заняла команда «Сахалин». Серебро у хабаровской команды «Амур», а замыкает тройку призеров «Кристалл» из Магадана.

По мнению главного судьи соревнований Валерия Рады, спортивное сообщество переживает сложные времена из-за пандемии, но в целом, соревнования прошли на достойном уровне.