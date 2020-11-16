Тихоокеанское
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16:42, 16.11.20 | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские волейболистки примут участие в финале первенства России

Сахалинские волейболистки примут участие в финале первенства России

Финал первенства России по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения пройдет в Нижнем Новгороде с 16 по 27 ноября. Участницами турнира станут 16 команд. В их число вошел спортивный коллектив "СШ по волейболу" из Южно-Сахалинска.

По решению тренерского штаба островной регион на соревнованиях представляют Юлия Балашова, Софья Васько, Диана Емельянова, Вероника Дмитриева, Анастасия и Екатерина Ежиковы, София Портных, Александра Роева, Мария Свитлик, Дарья Туркина, Дарина Шевчук. Вместе с командой в Нижний Новгород отправилась тренер Марина Захарова.

Как рассказали в региональном Минспорта, за награды первенства поборются 8 команд-победительниц предварительных игр.

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