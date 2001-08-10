Воспитанники сахалинской спортшколы летних видов спорта соревновались за звание сильнейших

Осеннее открытое первенство спортшколы летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, посвящённое празднованию Дня народного единства, прошло в Южно-Сахалинске.

Участниками соревнований стали 23 воспитанника спортивной школы. Им предстояло показать свои силы в беге на 60, 300, 600 и 1000 метров, а также прыжках в длину.

По итогам соревнований первое место в беге на 60 метров заняли Данила Малышев (6,94 сек) и Алёна Южакова (7,90). Лучший результат в беге на 300 метров показали Руслан Добрынин (39,40) и вновь Алёна Южакова (45,90). 600-метровую дистанцию быстрее всех пробежала Вероника Троценко (1:49,2). Варвара Мурохтова пришла первой на дистанции 1000 метров (3:28,9). В прыжках в длину лучший результат у Алёны Артемьевой (4,75 м).