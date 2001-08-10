Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2020
Сегодня 13:56
76,25|90,39|43,98
На Сахалин отправили 18 современных железнодорожных вагонов
10:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Воспитанники сахалинской спортшколы летних видов спорта соревновались за звание сильнейших

Воспитанники сахалинской спортшколы летних видов спорта соревновались за звание сильнейших

Осеннее открытое первенство спортшколы летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, посвящённое празднованию Дня народного единства, прошло в Южно-Сахалинске.

Участниками соревнований стали 23 воспитанника спортивной школы. Им предстояло показать свои силы в беге на 60, 300, 600 и 1000 метров, а также прыжках в длину.

По итогам соревнований первое место в беге на 60 метров заняли Данила Малышев (6,94 сек) и Алёна Южакова (7,90). Лучший результат в беге на 300 метров показали Руслан Добрынин (39,40) и вновь Алёна Южакова (45,90). 600-метровую дистанцию быстрее всех пробежала Вероника Троценко (1:49,2). Варвара Мурохтова пришла первой на дистанции 1000 метров (3:28,9). В прыжках в длину лучший результат у Алёны Артемьевой (4,75 м).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?