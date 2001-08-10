Сахалинцы выявили сильнейших на чемпионате области по настольному теннису

Чемпионат Сахалинской области по настольному теннису прошёл в Южно-Сахалинске.

На протяжении двух дней звание сильнейших оспаривали спортсмены, представляющие Долинский, Холмский, Томаринский, Охинский, Смирныовский, Корсаковский и Невельский районы, а также Южно-Сахалинск.

По итогам соревнований в личном зачёте среди мужчин победу одержал южносахалинец Василий Пак, обыграв спортсмена из Долинска Ивана Леонова, который занял второе место, соответственно. Бронзовую награду поделили Роман Баранов и Евгений Шпак, представляющие Южно-Сахалинск.

В финале у женщин встретились две представительницы областного центра – Екатерина Косвинцева и Александра Пихун. По итогам игры со счётом 4:3 победу забрала Александра Пихун. Почётное третье место разделили землячки победительницы Арина Макарова и Татьяна Ткач.

В командном зачёте среди мужчин и женщин первое место взяли команды из Южно-Сахалинска. На втором расположились спортсмены из Холмска. Третье среди мужчин заняли представители Томари, среди женщин – Томари и Долинска.

Чемпионами Сахалинской области в смешанной паре стали Василий Пак и Александра Пихун, в женской паре – Александра Пихун и Арина Макарова, в мужской – Андрей Юн и Владимир Богачев.

В середине декабря 12 сильнейших спортсменов встретятся на итоговых состязаниях уходящего года «Топ-12», где по итогам двух соревнований будет сформирована сборная команда Сахалинской области, которая будет представлять региона на чемпионате Дальнего Востока по настольному теннису.