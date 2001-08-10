Участники Спортивной студенческой лиги посоревновались в боулинг

Второй этап Спортивной студенческой лиги завершился в Южно-Сахалинске. Его участниками стали более 30 человек. Они посоревновались в боулинге.

На дорожки вышли команды, представляющие Сахалинский базовый медицинский колледж, Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Сахалинский промышленно-экономический техникум, филиал Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Даниил Горбач – член команды ДВГУПС. Он впервые попробовали играть в боулинг, однако уже имеет успехи.

- Для меня легко игра дается, мне всего двух кеглей до страйка не хватает. Я считаю, что здесь важно подобрать правильно шар под свою руку, комплекцию тела, - отмечает Даниил Горбач.

Всего участники проекта должны пройти 5 этапов. За спиной у студентов соревнования по мини-футболу, а следующим этапом станет волейбол.

- Благодаря спартакиаде мы даем возможность ребятам попробовать себя в разных видах спорта, ведь у нас 5 видов в программе. Они также будут соревноваться в бильярде и пейнтболе, - рассказал и.о. директора Сахалинского молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев.

По итогам второго этапа Спортивной студенческой лиги лучшей стала команда Сахалинского базового медицинского колледжа, на втором месте оказались студенты ДВГУПС, а на третьем - техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства.