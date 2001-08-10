«Сахалинские Акулы» провели свой первый из 4 оставшихся выездных матчей в Санкт-Петербурге
"Сахалинские Акулы" провели свой первый из 4 оставшихся выездных матчей в Санкт-Петербурге. Накануне их соперником стал один из лидеров турнирной таблицы Париматч МХЛ – "Динамо-СПб". Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.
- Начался матч очень динамично. Не прошло и двух минут, как сахалинцы открыли счёт встречи. Данила Гроза на скорости обошёл защитника "Динамо" и переиграл вратаря броском с неудобной руки. Передачи на свой счёт записали Милан Зинатуллин и Данила Белов. Однако через 6 минут хозяевам удалось сравнять цифры на табло. Автором гола в ворота Семёна Майко стал Юрий Ушаков. А спустя ещё пару минут ранее упомянутый нападающий оформил дубль в большинстве. Место в воротах островитян занял Кирилл Кузьменко. "Акулам" дважды до конца периода выпадал шанс отыграться в неравных составах, однако лишнего им реализовать не удалось.
Во втором периоде инициативой владели, в основном, петербуржцы. Но и островитяне выглядели не хуже. Они неплохо играли от обороны и сумели создать несколько опасных моментов в зоне соперников. Почти весь игровой отрезок прошёл без удалений, шайба до ворот голкиперов тоже не доходило. Однако за 2 с небольшим минуты до сирены хозяева всё же додавили защиту гостей и записали в свой актив третий гол. За несколько секунд до окончания периода Денис Пяткин отправился в штраф-бокс за задержку соперника, что вынудило "Акул" играть в меньшинстве в начале следующего.
Спец-бригада "Динамо" ничего противопоставить сопернику не сумела. Однако позже, на шестой минуте от старта периода, хозяева всё же огорчили голкипера островного коллектива. Как сахалинцы не пытались отыграться, реализовать голевые моменты до конца им не удавалось, которых, к слову, было немало, - рассказала пресс-атташе "Сахалинских Акул".
Итога матча: 4:1 в пользу "Динамо – СПб".
Повторная встреча команд состоится сегодня, 18 ноября, в 02:30 по сахалинскому времени. Прямая трансляция матча пройдёт на YouTube-канале МХЛ.
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