Всероссийский день самбо отметили на Сахалине

Соревнования, приуроченные ко Всероссийскому дню самбо, провели в Южно-Сахалинске. Мероприятие прошло в учебно-тренировочном центре "Восток" и собрало более 200 участников.

Всероссийский день национального единоборства объединил в себе чемпионат и первенство Сахалинской области по самбо, открытый региональный турнир и физкультурное мероприятие. Победу в соревнованиях оспаривали спортсмены из девяти муниципалитетов Сахалинской области.

Как сообщили в министерства спорта Сахалинской области, мероприятие провели с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по ограничению распространения коронавирусной инфекции, спортсмены состязались по группам в нескольких весовых и возрастных категориях.

Чтобы добраться до финальной схватки, самбистам предстояло одержать победу в предварительных встречах. Так, лидера выявляли по наибольшему количеству заработанных очков за технические действия в стойке и в партере. Лишиться ценных очков спортсмен мог за неэтичное поведение на ковре, неуважение к сопернику или обман судей.

- Самбо - это национальная борьба, а русскому человеку присуще жить честно, идти до конца и не сдаваться - все это отразилось на наших правилах. Сегодня мы празднуем 82-ую годовщину официального признания самбо в России и отрадно, что в нашей области этим видом единоборств занимаются свыше 1000 человек в 11 муниципальных образованиях, - отметил вице-президент федерации самбо Сахалинской области Альберт Югай.

Всероссийский день самбо празднуют ежегодно 16 ноября более чем в 100 городах России. Для островитян Всероссийский день самбо имеет особое значение. Сахалин - родина одного из основателей самообороны без оружия Василия Ощепкова. По словам судьи международной категории и главного судьи соревнований Бориса Совы, самбо на Сахалине находится в надежных руках.

- Я второй раз на острове, впечатления, как и прежде - очень яркие. Соревнования проходят в эмоциональной форме, видно, что ребята искренне болеют за представителей своих групп, и это неподдельные эмоции. Таким количеством участников могут похвастаться далеко не все регионы страны. Судя по настрою борцов, в ближайшее время мы увидим сахалинских самбистов среди членов сборной страны, - подчеркнул Борис Сова.

По мнению главного судьи соревнований, одним из важнейших аспектов становления борца является удачный тандем тренера и спортсмена. 8-летний самбист Александр Аксёнов переломил ход схватки благодаря наставлениям тренера.

- Самым сложным было начало. Соперник первым провел бросок и мне было сложно перестроиться на доминирующую работу. Судья остановил схватку, и у меня было немного времени на передышку и изменение тактики. Я вспомнил наставления тренера, вышел и сделал то, что должен был, - рассказал юный спортсмен.

По итогам чемпионата Сахалинской области победителями в своих весовых категориях стали Константин Ачмизов, Азамат Алхаматов, Жалавди Султаев, Мурат Буклов и Зиератшо Баротов.

В областном первенстве лидерсике позиции среди юношей заняли Вадим Тляумбетов, Рустам Бикбаев, Кирилл Пазына, Максим Сергеев, Кирилл Бартенев, Хушнуд Мелиев. Среди девушек золотые медали завоевали Акмарал Сыргабаева и Сезимай Сыргабаева, а среди юниоров первое место у Кэнана Байрамова.

В возрастной группе 7-8 лет вырвались вперед Георгий Грищенко, Степан Перфильев, Роман Ким, Владислав Шевченко, Алексей Попович, Гасан Фахритдинов, Давид Кондрашкин, Алексей Исаков, Елизавета Корешкова и Вероника Тургунбаева.

Среди ребят 9-10 лет золото взяли Алексей Резников, Степан Бабаков, Хван Сен Чер, Армен Царукян, Даниил Мосейчук, Леонид Корчагин, Роман Гарибов, Марат Голоев, Артем Мудрак, Камилла Воронкова, Наталья Ступицкая, Татьяна Попова, Карина Мияма и Виктория Анисимова.

Лидерами возрастной группы 11-12 лет стали Максим Гусаров, Максим Пивоварчик, Нуриэль Бердикулов, Илья Скворцов, Ярослав Ещиганов, Александр Зависляк, Никита Тимошенко, Даниэль Бердикулов, Эмиль Владимиров, Артем Шумилин, Анастасия Лозина, Диана Савченко, Регина Ершова и Вероника Макеева.

В старшей категории 13-14 лет сильнейшими оказались Рафаил Ананьев, Денис Козик, Руслан Маклаков, Тимофей Кондратьев, Илья Резников, Рустам Гуляев, Артемий Макаров, Руслан Мустафаев, Кази Магомедбеков, Владислав Жарченко, Хава Гайрабекова, Сабина Ан, Карина Покутняя и Ирина Ковтунович.

Победителей награждали приглашенные именитые спортсмены: чемпион мира и Европы обладатель Кубка мира по самбо, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, главный тренер сборной из Москвы по самбо Михаил Мартынов и Раис Рахматуллин - 7-кратный чемпион мира по самбо, 3-кратный чемпион Европы, 5-кратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта России по дзюдо, кавалер медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.