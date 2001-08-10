Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2020
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15:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

«Сахалинские Акулы» вновь встретились с петербуржским «Динамо»

«Сахалинские Акулы» вновь встретились с петербуржским «Динамо»
"Сахалинские Акулы" вновь сыграли против петербуржского "Динамо". Островитяне взяли реванш над соперником в серии послематчевых буллитов со счётом 1:2.
 
"Первый игровой отрезок матча по статистике остался за "Динамо", которые вдвое перебросали гостей. "Акулы", в свою очередь, большую часть времени занимали оборонительную позицию. Сахалинцы дважды за двадцатиминутку оставались в меньшинстве, петербуржцы – единожды.
Однако разыграть лишнего никому из команд не удалось. Счёт встречи в первом периоде так и не открыли.
 
Во второй двадцатиминутке "Акулы" отличись особой дисциплиной. Чего не скажешь о хозяевах площадки, которые трижды давали сопернику поиграть в большинстве. Но гостям, имевшим численное преимущество, ничего
придумать так и не удалось. Удача улыбнулась им уже в равных составах за минуты до перерыва. С передачи Дениса Пяткина Булат Миннеханов открыл счёт.
 
Третий период не стал заключительным. На 4-ой его минуте "Динамо" всё же удалось сравнять цифры на табло. На этом акцентированные атаки и голевые моменты команд закончились.
 
Матч продолжился в овертайме, но и здесь команды разобраться не смогли. Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Павел Самсыкин помог "Акулам" приблизиться к победе, а Данила Гроза точным броском в ворота соперника поставил точку во встрече", - рассказали в региональном Минспорта.
 
"Сахалинские Акулы" продолжают свою выездную серию. 21 и 22 ноября они сыграют против "СКА-Варягов". Встречи с петербуржскими хоккеистами болельщики смогут увидеть в 21.00 по сахалинскому времени на YouTube-канале МХЛ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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