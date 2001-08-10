«Сахалинские Акулы» вновь встретились с петербуржским «Динамо»

"Сахалинские Акулы" вновь сыграли против петербуржского "Динамо". Островитяне взяли реванш над соперником в серии послематчевых буллитов со счётом 1:2.

"Первый игровой отрезок матча по статистике остался за "Динамо", которые вдвое перебросали гостей. "Акулы", в свою очередь, большую часть времени занимали оборонительную позицию. Сахалинцы дважды за двадцатиминутку оставались в меньшинстве, петербуржцы – единожды.

Однако разыграть лишнего никому из команд не удалось. Счёт встречи в первом периоде так и не открыли.