«Сахалинские Акулы» провели заключительный матч в рамках выездной серии против «СКА-Варягов»
22 ноября «Сахалинские Акулы» провели заключительный матч в рамках выездной серии против «СКА-Варягов». Победа осталась за хозяевами льда, которые обыграли соперника со счётом 3:1.
«Акулы» в первом периоде, в отличие от матча днём ранее, выглядели увереннее. Оставшись на второй с небольшим минуте игрового отрезка в большинстве, игроки в белых майках заставили изрядно потрудиться голкипера «варягов». Однако реализовать голевые моменты до конца, увы, не удалось. Твёрдо стояли гости в обороне и 3 своих удаления. Но последнее всё же подвело. Буквально за 1 секунду до перерыва хозяева оформили гол в раздевалку «Акулам», имея численное преимущество.
На старте второй двадцатиминутки островной коллектив упустил возможность отыграться в большинстве. Это удалось сделать почти сразу при игре в полных составах. Данила Гроза получил пас с левого края от своего тёзки Белова и с первой попытки поразил дальний угол ворот петербуржского голкипера. Позже «Акулы» дважды надёжно сыграли в меньшинстве, но за 3 минуты до сирены пропустили в равенстве.
В финальном игровом отрезке «Акулы» продолжили прессинговать соперника, но тот оказался ловчее. На экваторе двадцатиминутки «Варяги» в третий раз прошили ворота Кирилла Кузьменко, после чего на его смену встал Семён Майко. Как и в матче накануне, Майко больше не позволил сопернику забросить ни одной шайбы. Однако полевые игроки своих болельщиков голами так и не порадовали. За 5 минут до окончания матча гостям выпала возможность сыграть в большинстве 4 минуты, но как бы они не старались, шайба в ворота хозяев будто нарочно не шла.
В целом, «Сахалинские Акулы» выглядели гораздо увереннее. Даже бросков в створ ворот соперника игроки в белых майках нанесли почти втрое больше, но реализация, увы, подвела.
Таким образом, островитяне завершили свою длительную выездную серию. Из 12 матчей «Акулы» выиграли 4, заработали 8 очков и поднялись с 17 места в турнирной таблице Париматч МХЛ на строчку выше.
Следующие матчи сахалинской молодёжки пройдут 29 и 30 ноября на льду «Арены Сити».
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