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13:42, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Именитые бойцы киокушина поделились знаниями с сахалинскими спортсменами
Учебно-тренировочные сборы под руководством звёзд мирового киокушина для сахалинских спортсменов прошли в Южно-Сахалинске. Своими знаниями, умениями и техникой с островными каратистами делились Алехандро Наварро и Ксения Засорина.
Алехандро Наварро – 12-ти кратный чемпион Европы, абсолютный чемпион Японии, чемпион Америки и чемпион Мира.
Ксения Засорина - чемпионка России, абсолютная чемпионка Европы, чемпионка Америки, чемпионка Мира по киокусинкай и заслуженный мастер спорта России.
"С подобными тренировками мы ездим не только по России, но также проводим международные семинары за рубежом. На Сахалине мы впервые, но уже могу отметить, что островные спортсмены заряжены, упорны и по ним видно, что они хотят узнать что-то новое. Также приятно видеть, что здесь много подрастающего поколения, занимающегося этим видом спорта." - рассказала Ксения Засорина.
На протяжении нескольких дней именитые бойцы проводили тренировки, отрабатывали технику ударов, уклонения и движения.
На этом мастер-классы для сахалинских воспитанников школы киокусинкай не заканчиваются. 18 и 19 декабря остров с серией тренировок посетит титулованный спортсмен, сенсей Годерзи Капанадзе. А 8 января 2021 года своими знаниями с сахалинцами поделится заслуженный мастер спорта, призёр чемпионата Европы и обладатель других регалий Илья Карпенко, сообщают в региональном министерстве спорта.
Как отметили в сахалинской федерации киокусинкай, такие мероприятия необходимы для передачи знаний, опыта и мастерства.
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