Сильнейших бойцов всестилевого каратэ определили в Южно-Сахалинске
Региональная федерация всестилевого каратэ была зарегистрирована областным минспорта два месяца назад.
- Я надеюсь, что создание организации поможет в популяризации и развитии этого вида спорта, а в дальнейшем поспособствует формированию областной сборной команды для участия на дальневосточных и всероссийских соревнованиях, - рассказал председатель федерации всестилевого каратэ Евгений Пряхин.
Первыми соревнованиями образованной организации стал турнир Южно-Сахалинска, в котором приняло участие 50 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Они представляли областную федерацию кудо, СШОР по греко-римской борьбе и федерацию армейского рукопашного боя.
По итогам соревнований в командном зачёте победу одержали представители федерации кудо. Второе место заняли воспитанники СШОР по греко-римской борьбе. Третье место у федерации армейского рукопашного боя.
Следующие соревнования по всестилевому каратэ пройдут в мае. Это будут турниры Южно-Сахалинска и Сахалинской области.
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