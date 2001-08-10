Тихоокеанское
информационное агентство
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16:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сильнейших бойцов всестилевого каратэ определили в Южно-Сахалинске

Сильнейших бойцов всестилевого каратэ определили в Южно-Сахалинске

Региональная федерация всестилевого каратэ была зарегистрирована областным минспорта два месяца назад.

- Я надеюсь, что создание организации поможет в популяризации и развитии этого вида спорта, а в дальнейшем поспособствует формированию областной сборной команды для участия на дальневосточных и всероссийских соревнованиях, - рассказал председатель федерации всестилевого каратэ Евгений Пряхин.

Первыми соревнованиями образованной организации стал турнир Южно-Сахалинска, в котором приняло участие 50 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Они представляли областную федерацию кудо, СШОР по греко-римской борьбе и федерацию армейского рукопашного боя.

По итогам соревнований в командном зачёте победу одержали представители федерации кудо. Второе место заняли воспитанники СШОР по греко-римской борьбе. Третье место у федерации армейского рукопашного боя.

Следующие соревнования по всестилевому каратэ пройдут в мае. Это будут турниры Южно-Сахалинска и Сахалинской области.

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