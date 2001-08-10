Самых крепких юных скалолазов определили на Сахалине

Центр детско-юношеского туризма (ЦДЮТ) в Южно-Сахалинске провел открытые соревнования по скалолазанию. Они состоялись в спортивном комплексе "Аполлон".

За победу боролись школьники трех возрастных категорий: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-16 лет. В каждой группе выступало примерно по 35 детей из центра туризма, гимназии № 2 Южно-Сахалинска, школ Соловьевки и Углезаводска.

Как рассказали в городском ЦДЮТ, скалолазание на острове развивается недостаточно. "Надеемся, что благодаря спортивным мероприятиям для детей интерес к этому виду спорта возрастет", - отметили организаторы.

Дети старше 12 лет могут записаться на занятия скалолазанием в центр детско-юношеского туризма. Справки по телефону: 8-914-086-75-50.