Самых крепких юных скалолазов определили на Сахалине
Центр детско-юношеского туризма (ЦДЮТ) в Южно-Сахалинске провел открытые соревнования по скалолазанию. Они состоялись в спортивном комплексе "Аполлон".
За победу боролись школьники трех возрастных категорий: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-16 лет. В каждой группе выступало примерно по 35 детей из центра туризма, гимназии № 2 Южно-Сахалинска, школ Соловьевки и Углезаводска.
Как рассказали в городском ЦДЮТ, скалолазание на острове развивается недостаточно. "Надеемся, что благодаря спортивным мероприятиям для детей интерес к этому виду спорта возрастет", - отметили организаторы.
Дети старше 12 лет могут записаться на занятия скалолазанием в центр детско-юношеского туризма. Справки по телефону: 8-914-086-75-50.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
17:32 17 Ноября Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды
14:32 19 Ноября Движение по переезду в Южно-Сахалинске перекроют в ночь на пятницу
- 14:04 19 Ноября Более 50 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ
14:32 30 Октября На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
14:32 29 Октября Компроспект в Южно-Сахалинске полностью отремонтировали
10:12 29 Октября Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?