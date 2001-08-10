Сахалинские чиновники посоревновались в боулинге
Очередной этап спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти прошел в Южно-Сахалинске. Мероприятие собрало порядка 40 участников.
В этот раз представители ведомств оспаривали победу в боулинге. Участники состязались в командном зачете по четыре человека. Выявляли победителей и призеров по сумме очков каждой команды.
По итогам соревнований лидером стала команда Сахалинской областной Думы с результатом 440 очков. Уступив 45 очков победителю, второе место заняла команда областного министерства спорта. Замыкает тройку призеров министерство экономического развития Сахалинской области с результатом 382 очка.
Призеров наградили грамотами и медалями спартакиады.
Представители ведомств уже выявили лучших в бадминтоне, настольном теннисе, мини-футболе, пулевой стрельбе, бильярде и не только. Лидером спартакиады по результатам прошедших этапов является Сахалинская областная Дума. Следующий этап – плавание. Состязания запланированы на начало декабря текущего года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:12 20 Ноября Улицу Больничную открыли для движения транспорта
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
10:42 20 Ноября Шестой сахалинец умер от коронавируса
14:32 30 Октября На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
14:32 29 Октября Компроспект в Южно-Сахалинске полностью отремонтировали
10:12 29 Октября Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 12:40 Вчера Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?