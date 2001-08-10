Сахалинские чиновники посоревновались в боулинге

Очередной этап спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти прошел в Южно-Сахалинске. Мероприятие собрало порядка 40 участников.

В этот раз представители ведомств оспаривали победу в боулинге. Участники состязались в командном зачете по четыре человека. Выявляли победителей и призеров по сумме очков каждой команды.

По итогам соревнований лидером стала команда Сахалинской областной Думы с результатом 440 очков. Уступив 45 очков победителю, второе место заняла команда областного министерства спорта. Замыкает тройку призеров министерство экономического развития Сахалинской области с результатом 382 очка.

Призеров наградили грамотами и медалями спартакиады.

Представители ведомств уже выявили лучших в бадминтоне, настольном теннисе, мини-футболе, пулевой стрельбе, бильярде и не только. Лидером спартакиады по результатам прошедших этапов является Сахалинская областная Дума. Следующий этап – плавание. Состязания запланированы на начало декабря текущего года.