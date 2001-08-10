Юные гимнасты определили лучших на турнире в «Кристалле»

В минувшую субботу в спортшколе «Кристалл» в Южно-Сахалинске состоялся турнир по общей физической подготовке (ОПФ) среди самых юных воспитанников отделения спортивной гимнастики.

Свои силы в гибкости, прыжках в длину, подтягиваниях, челночном беге, отжиманиях от пола продемонстрировали более 40 мальчиков в возрасте от 4 до 7 лет. Все спортсмены являются воспитанниками тренеров Ольги Сперанской, Георгия Вертелова и Евгения Канека, и занимаются в «Кристалле» не более года.

Участники были разделены на четыре возрастные группы. Для каждого возраста – отдельные нормативы. Выполнение обязательных упражнений не вызвало у юных спортсменов особых сложностей, хотя большинство из участников впервые смогли почувствовать соревновательный дух.

В рамках соревнований перед юными гимнастами с показательными выступлениями выступили опытные спортсмены, которые уже имеют взрослые разряды. Это хороший стимул для новичков, говорят наставники гимнастов. Так малыши на примере своих старших товарищей могут посмотреть, к чему им следует стремиться, какого мастерства может достичь каждый из них.

Победители и призеры получили свои первые заслуженные медали и грамоты.

– В январе мы собираемся на Всероссийский турнир по спортивной гимнастике, который пройдет в Благовещенске. Туда отправятся наши сильные спортсмены, выступающие по программе КМС, первого и второго разрядов. Что касается малышей, то в декабре у нас пройдет пополнение численности групп в рамках проведения набора детей, – рассказала о ближайших планах тренер Ольга Сперанская.

После проведения турнира тренировки у спортсменов продолжатся. 4 декабря проверку уровня своей физической подготовки здесь пройдут новички, которые вскоре станут полноправными членами спортивного коллектива гимнастов.