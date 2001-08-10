Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2020
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13:12, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец стал призёром Чемпионата России по спорту глухих среди тхэквондистов

Сахалинец стал призёром Чемпионата России по спорту глухих среди тхэквондистов

Чемпионат России по спорту глухих (тхэквондо) прошёл в станице Архангельской Краснодарского края.

Спортсмены со всей страны соревновались в различных весовых категориях. Сахалинскую область на состязаниях представлял Игорь Ким – воспитанник СШОР по греко-римской борьбе, занимающийся под руководством тренера Дениса Ким. Островной спортсмен выступал в весовой категории «мужчины, 58 кг», где вместе с ним выступали ещё 14 тхэквондистов из разных регионов России.

По итогам сражений Игорь дошёл до финала, где смог завоевать серебряную награду Чемпионата России.

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