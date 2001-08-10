Московская хоккейная команда «Красная Армия» одержала победу над «Сахалинскими Акулами»
30 ноября в 19:00 в ЛК «Арена Сити» состоялась повторная встреча «Сахалинских Акул» с московской «Красной Армией». Гости одержали победу со счётом 2:6.
На 5 минуте стартового периода «красноармейцы» открыли счёт матча. «Сахалинские Акулы» вскоре заработали удаление, но это не сказалось на них в негативном ключе. Напротив, с передачи Павла Самсыкина Станиславу Басневу в меньшинстве удалось сравнять цифры на табло. Однако спустя минуту гости всё-таки сумели разыграть лишнего. Борьба продолжалась равная, но счёт до перерыва остался неизменным. За полторы минуты до окончания игрового отрезка Кирилла Кузьменка в воротах сменил Семён Майко, а гости заработали своё первое удаление.
В прочем, огорчить соперника во втором периоде хозяева льда так и не смогли ни в большинстве, ни при игре в формате 4 на 4. Гостям же удача улыбнулась на экваторе матча. Василий Дронык оформил третью шайбу в ворота «Сахалинских Акул».
В заключительной двадцатиминутке у «Акул» игра также не задалась. «Красноармейцы» ещё трижды поразили владения островной команды в равных составах. Последним всё же удалось ещё раз порадовать своих болельщиков. За 14 секунд до финальной сирены Александр Баранов не без помощи Данилы Белова отквитал одну шайбу.
Следующие матчи «Сахалинских Акул» пройдут 3 и 4 декабря в 19:00. На домашней арене островитяне примут «Атланта» из г. Мытищи. Вход на матчи свободный.
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