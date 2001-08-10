76,20|91,20|47,99
14:32, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинские легкоатлеты приступили к тренировкам в Кисловодске
Ежегодные учебно-тренировочные сборы по лёгкой атлетике начались в Кисловодске.
Трое сахалинских спортсменов под руководством тренера Романа Трубецкого отправились в условия среднегорья для повышения тренировочной формы. Анатолий Высоцкий, Алексей Кравченко и Валентина Перелыгина уже прибыли на базу и приступили к подготовке, чтобы набрать форму к предстоящей Спартакиаде учащихся России 2021 года.
- Столь заблаговременная подготовка позволит нашим легкоатлетам в полной мере поработать над своими слабыми сторонами и привести себя в полную боевую готовность к назначенной дате старта, - поделился подробностями Роман Трубецкой.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Ещё 137 сахалинцев и курильчан заболели коронавирусом
10:12 Сегодня К новому сезону готовят трассы «Горного воздуха»
10:42 Сегодня В Сахалинской области покажут фильм о «Подольских курсантах»
11:04 Сегодня Красочный городок с игрушечной техникой и метеостанцией открылся в детском саду Корсакова
17:32 24 Ноября Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу максимально близко в декабре
16:12 25 Ноября Южносахалинцев просят сдать кровь для педагога гимназии №1
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
16:12 26 Ноября Пострадавшему от рук одноклассника 8-летнему сахалинцу срочно нужна кровь
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
Выбор редакции
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?