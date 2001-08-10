Сахалинские легкоатлеты приступили к тренировкам в Кисловодске

Ежегодные учебно-тренировочные сборы по лёгкой атлетике начались в Кисловодске.

Трое сахалинских спортсменов под руководством тренера Романа Трубецкого отправились в условия среднегорья для повышения тренировочной формы. Анатолий Высоцкий, Алексей Кравченко и Валентина Перелыгина уже прибыли на базу и приступили к подготовке, чтобы набрать форму к предстоящей Спартакиаде учащихся России 2021 года.

- Столь заблаговременная подготовка позволит нашим легкоатлетам в полной мере поработать над своими слабыми сторонами и привести себя в полную боевую готовность к назначенной дате старта, - поделился подробностями Роман Трубецкой.