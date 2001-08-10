Тихоокеанское
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3 Декабря 2020
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11:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Два сахалинских борца завоевали бронзовые медали первенства России по спорту глухих

Два сахалинских борца завоевали бронзовые медали первенства России по спорту глухих

Во Владимире состоялось первенство России по спорту глухих (дисциплина «вольная борьба») среди юниоров до 24 лет. Его участниками стали борцы из 14 регионов, которые определили победителей и призеров в десяти весовых категориях.

Сахалинскую область на этих состязаниях представляли воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска Михаил Решетников, Максим Симоненко и Максим Яшенко.

Михаил Решетников занял пятое место в весовой категории до 70 кг. Максим Симоненко завоевал бронзовую награду в весе до 92 кг, а Максим Яшенко стал бронзовым призером в весе до 125 кг.

- Для Максима Симоненко это первая медаль всероссийского уровня. А Максим Яшенко в феврале занял второе место на первенстве России среди юниоров до 21 года и был включен в состав юниорской сборной страны. Сейчас он отличился в соревнованиях юниоров более старшего возраста, закрепившись, таким образом, в составе сборной России, - подвел итог выступления своих воспитанников старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Добавим, что поездка островных спортсменов во Владимир состоялась при финансовой поддержке министерства спорта Сахалинской области и РОО «Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов» (президент Михаил Строков).

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