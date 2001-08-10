Сахалинские спортсмены завоевали пять медалей международных соревнований по парагорнолыжному спорту
Международные соревнования и Кубок Европы по паралимпийскому горнолыжному спорту прошли в Австрии.
В составе сборной команды России выступали двое спортсменов, защищающие честь Сахалинской области и Москвы – Александр Алябьев и Алексей Бугаев.
По итогам международных соревнований Алексей Бугаев завоевал две золотые медали, а Александр Алябьев – бронзу. Всего сборная команда России заработала восемь медалей. Иркутская и московская спортсменка Варвара Ворончихина взяла два золота, бронзовые медали получили камчатский спортсмен Алексей Микушин и представительница Алтайского края Таисья Форьяш.
На Кубке Европы Александр Алябев и Алексей Бугаев в двух слаломных гонках смогли завоевать по одной золотой медали.
Всего сборная команда России на Кубке взяла пять медалей. Серебро заработала Варвара Ворончихина, а бронзовыми призёрами стали Алексей Микушин и Таисья Форьяш.
- Я доволен выступлением наших ребят. Мы завоевали достаточное количество медалей. Конечно, команда находится не в лучшей своей форме, из-за пропущенного летне-осеннего этапа подготовки на лыжах. Вместо него мы смогли хорошо поработать над общей физической подготовкой. По приезду в Австрию мы провели сбор и примерно наполовину вошли в форму, - прокомментировал вступление спортсменов старший тренер сборной команды России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.
Далее российские спортсмены примут участие в Международных соревнованиях и Кубке Европы, которые пройдут с 3 по 6 декабря в австрийском Каунертале.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:12 27 Ноября Сахалинцев ждет снежная неделя
10:12 30 Ноября Несколько улиц останутся без света сегодня в Южно-Сахалинске
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:42 27 Ноября В селе Пионеры Холмского района появился мобильный широкополосный доступ в Интернет
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Выбор редакции
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?