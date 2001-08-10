Сахалинские спортсмены завоевали пять медалей международных соревнований по парагорнолыжному спорту

Международные соревнования и Кубок Европы по паралимпийскому горнолыжному спорту прошли в Австрии.

В составе сборной команды России выступали двое спортсменов, защищающие честь Сахалинской области и Москвы – Александр Алябьев и Алексей Бугаев.

По итогам международных соревнований Алексей Бугаев завоевал две золотые медали, а Александр Алябьев – бронзу. Всего сборная команда России заработала восемь медалей. Иркутская и московская спортсменка Варвара Ворончихина взяла два золота, бронзовые медали получили камчатский спортсмен Алексей Микушин и представительница Алтайского края Таисья Форьяш.

На Кубке Европы Александр Алябев и Алексей Бугаев в двух слаломных гонках смогли завоевать по одной золотой медали.

Всего сборная команда России на Кубке взяла пять медалей. Серебро заработала Варвара Ворончихина, а бронзовыми призёрами стали Алексей Микушин и Таисья Форьяш.

- Я доволен выступлением наших ребят. Мы завоевали достаточное количество медалей. Конечно, команда находится не в лучшей своей форме, из-за пропущенного летне-осеннего этапа подготовки на лыжах. Вместо него мы смогли хорошо поработать над общей физической подготовкой. По приезду в Австрию мы провели сбор и примерно наполовину вошли в форму, - прокомментировал вступление спортсменов старший тренер сборной команды России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.

Далее российские спортсмены примут участие в Международных соревнованиях и Кубке Европы, которые пройдут с 3 по 6 декабря в австрийском Каунертале.