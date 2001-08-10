«Сахалинские Акулы» обыграли мытищинских «Атлантов»
3 декабря «Сахалинские Акулы» провели встречу с мытищинским «Атлантом». Впервые в сезоне островитяне одержали победу на домашнем льду, обыграв соперника со счётом 3:1.
Начало мачта выдалось для хозяев не очень удачным. «Акулы» заработали первое удаление уже на третьей минуте стартового периода, а «Атлант» разыграл лишнего спустя 9 секунд. В целом первый период прошел в борьбе, но без опасных моментов. Но за мгновение до перерыва Станислав Баснев получил заработал 5+20 штрафных минут, что вынудило хозяев площадки начинать второй период в меньшинстве.
«Атлант», тем не менее, почти за 5 минут численного преимущества проблем «Акулам» не доставил. Зато вторые, оказавшись в равных составах, почти сразу сравняли счёт встречи. С передач Георгия Марченко и Павла Самсыкина отличился Данила Гроза. Последний, к слову, по решению команды был признан лучшим игроком матча.
Гости продолжали дарить моменты хозяевам, отдав им на экваторе встречи численное преимущество в два хоккеиста. 5 на 3 островитяне не реализовали, а вот впятером против четверых измотанных "атлантов" все-таки забили. Даниил Орлов точным броском вывел команду вперёд.
Заключительный игровой отрезок прошёл немного скомкано. Поочередно команды обменивались атаками и удалениями, но ничего серьёзного противопоставить друг другу не могли. Однако на последних минутах встречи игроки «Атланта» буквально зажали «Акул» в их зоне, заставив Кирилла Кузьменко изрядно потрудиться. В конце концов подмосковный коллектив сменил своего голкипера на шестого полевого игрока, что и поставило точку в матче.
"Атлант" не приносил настоящих проблем до последних двух минут третьего периода, когда хозяев просто зажали в их зоне. Булат Миннеханов перехватил шайбу у мытищинских игроков и через всю площадку забросил её в пустые ворота.
Эта победа стала первой для «Сахалинских Акул» на домашнем льду и помогла им сравняться в турнирной таблице с «Капитаном». Повторный матч между командами состоится 4 декабря в 19:00 в ЛК «Арена Сити». Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:12 30 Ноября Несколько улиц останутся без света сегодня в Южно-Сахалинске
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
13:12 2 Декабря На крупнейшем в Сахалинской области Солнцевском угольном разрезе побили рекорд добычи угля
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Выбор редакции
- 17:54 Вчера Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?