«Сахалинские Акулы» обыграли мытищинских «Атлантов»

3 декабря «Сахалинские Акулы» провели встречу с мытищинским «Атлантом». Впервые в сезоне островитяне одержали победу на домашнем льду, обыграв соперника со счётом 3:1.

Начало мачта выдалось для хозяев не очень удачным. «Акулы» заработали первое удаление уже на третьей минуте стартового периода, а «Атлант» разыграл лишнего спустя 9 секунд. В целом первый период прошел в борьбе, но без опасных моментов. Но за мгновение до перерыва Станислав Баснев получил заработал 5+20 штрафных минут, что вынудило хозяев площадки начинать второй период в меньшинстве.

«Атлант», тем не менее, почти за 5 минут численного преимущества проблем «Акулам» не доставил. Зато вторые, оказавшись в равных составах, почти сразу сравняли счёт встречи. С передач Георгия Марченко и Павла Самсыкина отличился Данила Гроза. Последний, к слову, по решению команды был признан лучшим игроком матча.

Гости продолжали дарить моменты хозяевам, отдав им на экваторе встречи численное преимущество в два хоккеиста. 5 на 3 островитяне не реализовали, а вот впятером против четверых измотанных "атлантов" все-таки забили. Даниил Орлов точным броском вывел команду вперёд.

Заключительный игровой отрезок прошёл немного скомкано. Поочередно команды обменивались атаками и удалениями, но ничего серьёзного противопоставить друг другу не могли. Однако на последних минутах встречи игроки «Атланта» буквально зажали «Акул» в их зоне, заставив Кирилла Кузьменко изрядно потрудиться. В конце концов подмосковный коллектив сменил своего голкипера на шестого полевого игрока, что и поставило точку в матче.

"Атлант" не приносил настоящих проблем до последних двух минут третьего периода, когда хозяев просто зажали в их зоне. Булат Миннеханов перехватил шайбу у мытищинских игроков и через всю площадку забросил её в пустые ворота.

Эта победа стала первой для «Сахалинских Акул» на домашнем льду и помогла им сравняться в турнирной таблице с «Капитаном». Повторный матч между командами состоится 4 декабря в 19:00 в ЛК «Арена Сити». Вход свободный.