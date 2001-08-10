Боксом предлагают заняться юным сахалинцам

Спортивная школа "Кристалл" объявляет дополнительный набор детей на отделение бокса. Здесь ждут мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 15 лет. Занятия проходят на бюджетной основе.

Документы принимают до 31 декабря 2020 года (включительно) онлайн по ссылке.

Для зачисления в группы ребятам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке. Сдача нормативов пройдет в зале бокса СШ "Кристалл" (по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29/1) 16 декабря 2020 года и 11 января 2021 года в 09:00 и 16:00.

Подробную информацию можно узнать на сайте спортшколы "Кристалл" или по телефону: 8 (4242) 240-166.