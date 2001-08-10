Ольга Аверкина установила два новых рекорда Сахалинской области по пулевой стрельбе
Сахалинская спортсменка Ольга Аверкина вступила в борьбу за медали Кубка России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного оружия. Состязания проходят в Ижевске, участниками стали более 300 спортсменов из 40 регионов РФ.
Южносахалинка Ольга Аверкина - мастер спорта, спортсменка областного Центра спортивной подготовки, тренируется под руководством Геннадия Лаптева. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений ей удалось установить два новых рекорда Сахалинской области - в стрельбе с колена - 379 очков и в общей сумме 1142 очка, превысив свое прежнее достижение на 13 очков. Всего 2 очка не хватило спортсменке, чтобы превысить мастерский рубеж в этом упражнении.
В новом олимпийском упражнении (пара смешанная - мужчина+женщина, квалификация - 60 выстрелов) островная спортсменка в паре с заслуженным мастером спорта России Назаром Лугинцом заняла девятое место из 60 стартовавших пар. 0,7 очков они уступили «восьмерке» сильнейших, которые продолжили борьбу за медали.
В стрельбе из пневматической винтовки стоя (60 выстрелов) Ольга показала лучший результат в этом сложном сезоне - 618,5 очков и вошла в 30 лучших стрелков женщин России.
Завершать соревнования сахалинка будет с новым партнером из Ижевска Иваном Ефимовым.
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