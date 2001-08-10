Фигуристы Дальнего Востока определили сильнейших на соревнованиях в Южно-Сахалинске

Более 120 фигуристов от 6 до 16 лет в течение трех дней боролись за медали первенства Сахалинской области на льду спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске. В островную столицу съехались воспитанники школ фигурного катания из Владивостока, Артема, Уссурийска, Хабаровска и Холмска. Южно-Сахалинск на первенстве представили воспитанники спортшколы «Кристалл» в составе

– Для нас это первые масштабные соревнования в этом сезоне, и мы безусловно рады, что их удалось организовать в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Сейчас отменены большинство международных соревнований, также пандемия внесла изменения в календарь всероссийских стартов. Для наших детей возможность выйти на лед и почувствовать дух соперничества является незаменимым импульсом в развитии мастерства, – говорит тренер фигуристов «Кристалла» и член федерации фигурного катания Сахалинской области Елена Серковская.

Несмотря на царившую на первенстве дружелюбную атмосферу, соревнования были организованы с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Организаторы в лице федерации фигурного катания Сахалинской области напоминали всем про обязательное ношение масок, а парады открытия и закрытия прошли с соблюдением между спортсменами безопасной дистанции.

На торжественной церемонии открытия соревнований участников приветствовала директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

– Спорт – это важная часть для подрастающего поколения, а развитие детско-юношеского спорта – это одна из главных задач, которая стоит перед нами. Уважаемые спортсмены, желаю вам показать сегодня самые лучшие результаты! Пусть вас ждут яркие победы и успешные выступления! – напутствовала Ирина Рябкина.

Участники боролись за лидерство в нескольких возрастных группах и спортивных разрядах. Самые зрелищные выступления ожидаемо продемонстрировали спортсмены, выступающие по программе спортивных разрядов и КМС. По результатам короткой и произвольной программ судьи определяли победителей.

Среди участниц, выступающих по программе «Юного фигуриста», лучшей стала Екатерина Путиленко из Южно-Сахалинска. В этом же разряде среди мальчиков золотую медаль завоевал Николай Перебейносов из областного центра. Амалия Глинская из хабаровской школы «Пируэт» стала победительницей в первом спортивном разряде среди девушек. В разряде КМС первое место заняла Диана Джулакян из спортшколы «Кристалл». Всего же были разыграны более 20 комплектов наград в разных возрастных категориях.

Не всем участникам прокаты дались с легкостью, на ком-то сказался долгий перерыв в тренировках или излишнее волнение, кому-то изменила удача. Тем не менее, старты получились результативными для большинства спортсменов.

По результатам соревнований состав сборной команды фигуристов Сахалинской области претерпит изменения.

Победители и призеры первенства традиционно получили медали, кубки и грамоты, а памятные подарки вручили всем участникам.