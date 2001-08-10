Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
Сегодня 17:06
74,25|89,97|49,30
Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии
10:12, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Воспитанник спортивной школы по техническим видам спорта стал чемпионом России

Воспитанник спортивной школы по техническим видам спорта стал чемпионом России

Первенство России по практической стрельбе из пневматического пистолета прошло в городе Дубна Московской области.

На протяжении трёх дней за медали боролись 168 участников из 24 регионов страны.

Десять островных спортсменов принесли своей школе призовые места. Ребята соревновались в командном и личных зачетах, в которых места разделились следующим образом:

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ:

Открытый класс.

1 место - Палиенко Вадим (11-15 лет) – Чемпион России.

4 место – Козлов Алексей (11-15 лет).

Серийный класс.

3 место – Лаврентьев Андрей (11-15 лет).

ДУЭЛЬ:

Открытый класс.

Чан Юна (16-21 лет) - 3 место.

Палиенко Вадим (11-15 лет) - 2 место.

Серийный класс.

Лаврентьев Андрей (11-15 лет) - 2 место.

КОМАНДА:

Открытый класс.

2 место (Тимур Кимежук, Вадим Палиенко, Козлов Алексей, Булыгин Иван) (11-15 лет).

Стандартный класс.

3 место (Соломко Михаил, Ом Чон Мин, Субботин Андрей, Ляхов Егор) (11-15 лет).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?