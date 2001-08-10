Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
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11:32, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская спортсменка стала призёром Чемпионата России по мас-рестлингу

Сахалинская спортсменка стала призёром Чемпионата России по мас-рестлингу

Чемпионат России и Абсолютный Чемпионат России по мас-рестлингу прошли в городе Нальчик. Участниками соревнований стали 120 спортсменов из 23 регионов страны.

Сборную команду Сахалинской области на состязаниях представляли мас-рестлеры из Поронайска и Тымовского.

По итогам турнира воспитанница тренера спортшколы г. Поронайска Евгения Борозны Анастасия Плотникова стала бронзовым призёром Чемпионата России в категории «женщины, 55 кг». Помимо этого, девушка получила место в сборной команде России по мас-рестлингу.

- В этом году на Чемпионате России выступали очень сильные спортсмены, среди которых много победителей и призёров международных и всероссийских соревнований по мас-рестлингу, из-за чего все сражения проходили гораздо сложней. Однако, бронзовая награда Анастасии доказывает, что этот вид спорта в Сахалинской области находится на достойном уровне, - отметил председатель региональной федерации мас-рестлинга Евгений Борозна. – Также хочу поделиться новостью, что Всероссийская федерация мас-рестлинга утвердила проведение следующего Чемпионата России на островной земле, в городе Поронайске. 

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