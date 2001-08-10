Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2020
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13:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают отпраздновать «День зимних видов спорта»

Физкультурное мероприятие «День зимних видов спорта», посвященное шестой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в Сочи, проведут 20 декабря в Южно-Сахалинске.

Для участников проведут открытые тренировки по беговым (от 7 лет) и горным лыжам (от 5 лет), конкурс пейнтбол-тир, а также гонки на беговелах «Bike Me Racing» для детей от 2 до 5 лет.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Спортсмены до 18 лет допускаются только при наличии медицинского заключения и при сопровождении родителей. Участники от 18 лет и старше – при наличии медицинского заключения или личного письменного подтверждения персональной ответственности за собственное здоровье.

В гонках «Bike Me Racing» принимать участие можно только на беговелах Intrino и Strider с колесами 12 дюймов любой модели. Для детей, не имеющих беговела, предоставляется прокат на время соревнований. В день гонки стартовый номер для детей выдается родителям при предъявлении свидетельства о рождении ребенка или его ксерокопии.

Начало в 10:30 на базе лыже-биатлонный комплекс «Триумф» по адресу ул. Горького 25 А.

Участников наградят памятными призами с символикой «День зимних видов спорта».

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