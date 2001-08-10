Корсаковцев приглашают на зимний мини-футбол

Чемпионат Корсаковского городского округа по зимнему мини-футболу пройдет на стадионе «Водник».

Стартовым в турнире станет матч на суперкубок между командами «Авангард» и «Локомотив». Болельщиков приглашают на стадион «Водник» 12 декабря в 11:30.

Начиная с 13 декабря любителей мини-футбола приглашают поддержать любимые команды в матчах регулярного чемпионата Красовского ГО, которые будут проходить по выходным с 10:30.