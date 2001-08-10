Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2020
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13:42, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные лыжники завоевали первые медали второго этапа Кубка России

Островные лыжники завоевали первые медали второго этапа Кубка России

Сегодня в п. Вершина Теи в Хакасии стартовал 2 этап Кубка России по лыжным гонкам. Участниками соревнований стали сильнейшие спортсмены со всей страны. Первой соревновательной дисциплиной стал спринт свободным стилем.

Золотую медаль в актив островной сборной внесла Мастер спорта международного класса Марина Черноусова. Спортсменка стала лучшей на всех этапах спринта: квалификации, полуфинал и финал. Серебряную медаль завоевала Анастасия Москаленко, представляющая Сахалинскую и Новосибирскую области. У мужчин лучшим стал Андрей Краснов, выступающий двойным зачетом - за Сахалинскую область и Санкт-Петербург.

Впереди у спортсменов ещё несколько соревновательных дней. Завтра состоится гонка свободным стилем - 10 км у женщин, 15 км у мужчин. А 13 декабря пройдёт гонка классикой.

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