Островные лыжники завоевали первые медали второго этапа Кубка России

Сегодня в п. Вершина Теи в Хакасии стартовал 2 этап Кубка России по лыжным гонкам. Участниками соревнований стали сильнейшие спортсмены со всей страны. Первой соревновательной дисциплиной стал спринт свободным стилем.

Золотую медаль в актив островной сборной внесла Мастер спорта международного класса Марина Черноусова. Спортсменка стала лучшей на всех этапах спринта: квалификации, полуфинал и финал. Серебряную медаль завоевала Анастасия Москаленко, представляющая Сахалинскую и Новосибирскую области. У мужчин лучшим стал Андрей Краснов, выступающий двойным зачетом - за Сахалинскую область и Санкт-Петербург.

Впереди у спортсменов ещё несколько соревновательных дней. Завтра состоится гонка свободным стилем - 10 км у женщин, 15 км у мужчин. А 13 декабря пройдёт гонка классикой.