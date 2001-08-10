Юные сахалинцы поучаствовали в шахматном фестивале «Волшебная ладья»

Детский шахматный фестиваль "Волшебная ладья" завершился в Южно-Сахалинске. Заключительными видами программы стали "Турнир чемпионов" и "Суперлига", на которые приехали шахматисты из нескольких населенных пунктов острова.

- Эти турниры претерпели большие изменения. Мы решили, что наши дети недостаточно играют в классические шахматы. Поэтому формат был изменен с быстрых шахмат на классические. Играли семь туров по швейцарской системе с контролем времени 60 минут на партию + 10 секунд за каждый ход. Турнир проходил три дня. В первый день сыграли два тура, во второй – три, в третий – опять два, - сказала организатор и идейный вдохновитель турнира Татьяна Маринина.

Как сообщили в областном Минспорта, в "Турнире чемпионов" в первый игровой день 11 шахматистов обошлись без потерь, а десять человек проиграли обе партии.

После третьего тура лидеров осталось только четверо. После четвертого тура по 100-процентным результатом "впереди планеты всей" шли Дмитрий Привалов и Сергей Выймов. В пятом туре они сыграли между собой вничью, и их догнал Максим Костерин.

Таким образом, перед двумя заключительными партиями турнирную таблицу возглавляли три шахматиста (Выймов, Привалов, Костерин), набравшие по 4,5 очка. Столько же участников отставали на пол-очка, а по 3,5 очка имели еще восемь игроков.

Финиш удался не всем лидерам. Сергей Выймов и Максим Костерин набрали по 0,5 очка из 2, и в призеры не попали. А вот Дмитрий Привалов выиграл две заключительные партии и стал победителем. Его результат 6,5 очков из 7 возможных.

- В заключительном туре Максим Костерин имел шансы на победу в партии с Дмитрием Приваловым, но не нашел выигрышного продолжения. А победа позволила бы Максиму занять первое место, - комментирует главный судья соревнований Виталий И.

Для Дмитрия Привалова их Охи это первый большой успех на региональных соревнованиях. В нем большая заслуга его тренера Марины Шелеховой.

Следом за победителем финишировали Андрей Моисеенко, Алексей Солодкин, Алина Гон, набравшие по 5,5 очков. Именно в таком порядке их расставили дополнительные коэффициенты.

Алина Гон показала лучший результат среди девочек. На втором месте – Анна Еремеева, на третьем – Дана Башева (по 4,5 очка).

"Суперлига" собрала, пожалуй, всех сильнейших юных островных шахматистов, уже добившихся успехов не только на областном, но и дальневосточном и всероссийском уровне.

Не заявились Георгий Егоров и Борис Син, но они в последние год-два стали редкими участниками турниров, сконцентрировавшись на учебе. Зато после большого перерыва играли Регина Любарская и Вероника Осташко.

В первом туре Алиса Маринина в красивом атакующем стиле выиграла партию у одного из рейтинг-фаворитов Тимура Кутбиддинова, словно задав определенный тренд остальным участникам.

Два первых тура без потерь обошлись Михаил Парецкий, Таисия Дворцова (она, к слову, сделала себе шикарный подарок на день рождения, выиграв две партии), Владислав Черняев и Максим Кан.

Второй игровой день лучше всех удался Михаилу Парецкому, который возглавил турнирную гонку (5 из 5). Он на одно очко оторвался от Германа Коростелева и Максима Кан.

На финише Михаил Парецкий из Корсакова выиграл еще две партии и первенствовал со 100-процентным результатом. По словам триумфатора "Суперлиги", в шахматах ему больше всего нравятся красивые комбинации, а при подготовке к турниру он со своим тренером Сергеем Габрусевым анализировал партии великих шахматистов.

Второе место занял Герман Коростелев (5,5 очков), чей прогресс за последний год отмечают многие специалисты. Третьим стал Артем Хуснулгатин (5 очков). В ТОП-5 пробились Егор Макаров и Михаил Бамбизо (по 4,5 очка).

В турнире девушек первое место заняла Регина Любарская (4 очка). Серебряный призер – Таисия Дворцова (3 очка), бронзовый – Алиса Маринина (3 очка).

На церемонии закрытия лучшие из лучших получили награды. Кроме того, организаторы учредили призы за первую и последнюю победу, а также за лучшие результаты среди шахматистов разных годов рождения в "Турнире новичков".

В "Суперлиге" Максим Кан стал обладателем приза "Гроза авторитетов" за лучший результат против призеров, а приз "За самую красивую партию" вручили Денису Медзиновскому.