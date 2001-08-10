Островные пловцы пробились в ТОП-10 сильнейших на первенстве страны

В Саранске состоялись два турнира всероссийского уровня по плаванию. В столице Республики Мордовия проведены первенства России среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

- Особенно хочется пожелать впервые участвующим спортсменам в таких соревнованиях не робеть, не бояться трудностей, добиваться успехов. Уверен, вы будете вознаграждены яркими победами, сможете в дальнейшем совершенствоваться. Также хочется, чтобы победители видели перед собой дорогу к крупнейшими соревнованиям — первенствам и чемпионатам мира и Европы, Олимпийским играм. Желаю вам быстрой воды, отличных результатов! - напутствовал спортсменов в видеообращении президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников

Участниками первенства России среди юношей и девушек стали 376 пловцов из 65 регионов.

По итогам соревнований трем островным спортсменам удалось пробиться в финальные заплывы.

Степан Михайличенко занял пятое место на дистанции 100 метров брассом (1.05,47 секунды), шестое – на 200 метров брассом (2.21,95), седьмое – на 50 метров брассом (29,84).

Алексей Крутых был пятым в заплыве 50 метров брассом (29,42) и седьмым – на 100 метров брассом (1.05,68).

Полина Шуваева показала восьмой результат на дистанции 1500 метров вольным стилем (18.17,48).

В первенстве России среди юниоров и юниорок участвовало 317 спортсменов из 60 регионов.

В этих состязаниях София Тутасова дважды была восьмой: в заплывах 100 метров на спине (1.04,81) и 200 метров на спине (2.20,69).