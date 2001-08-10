Кубок губернатора области по бильярду разыграли в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске прошла регулярная спартакиада по русскому бильярду среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области на Кубок губернатора.

До соревнований были допущены шесть команд из Охинского, Невельского, Анивского, Холмского районов, Южно-Сахалинска, а также правительства Сахалинской области. Турнир прошел по системе «Свободная пирамида» или, как ее еще называют «Американка», когда участники играют всеми шарами и до победы нужно забить восемь шаров.

По итогам турнира первое место заняла команда из Южно-Сахалинска (Дмитрий Вольвач и Александр Бадыкшанов), серебро у спортсменов из Охи (Дмитрий Киселев и Сергей Сердюков), бронзу завоевал Анивский городской округ (Андраник Авенян и Дмитрий Рязанцев). Победителям вручили грамоты и медали.