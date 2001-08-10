Десятилетие холмской федерации каратэ отметили открытым турниром «Кубок Победы – Стратегия»

Десятилетие спортивной федерации каратэ Холмского городского округа отметили открытым турниром «Кубок Победы – Стратегия», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие лучшие бойцы из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска и Южно-Курильска в возрасте от 10 лет.

- Интерес к каратэ, и количество занимающихся этим видом спорта, увеличивается ежегодно. Наша спортивная федерация еще очень молодая, но уже проделано немало работы. Мы ставим перед собой амбициозные цели – воспитать членов сборной России. Юбилейный десятый год для нашей организации получился плодотворным. Несмотря на то, что многие состязания не состоялись, наши воспитанники успешно выступили на нескольких крупных соревнованиях: первенстве ДФО, Всероссийских соревнованиях «Кубок маршала А.И. Покрышкина» и Всероссийских соревнованиях «Кубок Орла», – рассказал вице-президент спортивной федерации каратэ Холмского городского округа Алексей Тян.

Ближе всех к своей цели и задачам тренерского штаба подобрался Иван Новиков. В нынешнем году спортсмен стал призером Первенства России и попал в резервный состав национальной сборной страны. На турнире в Холмске Ивану предстояло биться с воспитанником СШОР ВВЕ, бронзовым призером Первенства мира и Европы, членом сборной команды страны Константином Коковуровым, который одержал уверенную победу. Так же в числе победителей: Ростислав Тян, Роман Сова, Георгий Пак, Даниил Петраков, Никита Большаков, Константин Коковуров и Ли Ен Бок.

Напомним, предшественником местной общественной организации «Спортивная федерация каратэ муниципального образования «Холмский городской округ» была холмская школа «Сетокан каратэ», основанная в 1990 году Игорем Акуличем. За годы работы в спортивных секциях федерации занималось более 2000 детей и подростков. Спортсмены федерации неоднократно входили в состав сборных команд Сахалинской области, Российской Федерации, становились победителями соревнований ДФО, Чемпионатов и Первенств России, всероссийских и международных соревнований.