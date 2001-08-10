«Сахалинские Акулы» уступили «Русским Витязям»

17 декабря «Сахалинские Акулы» сыграли против «Русских Витязей» в подмосковном Чехове. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Первую четверть периода «Русские Витязи» практически не покидали зону «Сахалинских Акул». Хозяева несколько раз доставляли хлопот Кириллу Кузьменко и, в конечном счёте, стараниями Павла Волокитина открыли счёт встречи. Гостей этот гол явно оживил, они начали действовать активнее в нападении. «Акулы» создали несколько опасных голевых моментов у ворот соперника, но ни один из них до конца не реализовали. По ходу периода островитяне дважды достойно отыграли в неравных составах, а за 35 секунд до перерыва последовало ещё три удаления – два у «Акул» и одно у «Витязей». Сахалинцы подробили меньшинство, начав вторую двадцатиминутку при численном преимуществе «Витязей».

В формате игры «4 на 3» хозяева площадки были настроены решительно и не хотели упускать шанса увеличить отрыв в счёте. Однако островной голкипер своими блестящими сейвами порушил все их планы. «Акулы» же, оказавшись впервые в большинстве, быстро сумели разыграть лишнего. С передач Александра Баранова и Булата Миннеханова Даниил Мельник сравнял шансы команд на победу. Позже гостям выпал шанс поиграть в формате «3 на 5». Близки были сахалинцы к голу, но забросить шайбу в ворота Романа Рыбакова им, увы, не удалось. На последних минутах соперники обменялись парой острых атак и с цифрами 1:1 на табло разошлись по раздевалкам.

Меньше минуты понадобилось хозяевам в заключительном игровом отрезке, чтобы оформить гол в ворота сахалинцев. Ближе к экватору периода чеховцы записали ещё одну шайбу на свой счёт. «Акулы» пытались исправить ситуацию, но камбэка не произошло. К концу встречи команды сняли вратарей и остались играть 6 на 6. «Витязи» были близки к тому, чтобы забросить в четвёртый раз. Но штанга выручила островной коллектив.

Исход встречи: 3:1 в пользу «Русских Витязей».

Ответный матч между командами пройдёт уже сегодня.